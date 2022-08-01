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Несмотря на резкое падение турецкой лиры по отношению к евро, объем импорта итальянской продукции в Турции вырос почти на 87 процентов. Эксперты высказывают неподдельное удивление этим фактом, однако замечают, что одновременно растет и экспорт из Турции в РФ.

Последнюю деталь без особого труда обнаружили итальянские экономисты. Они отмечают, что практически вся итальянская продукция, которая в огромных объемах продается в Турцию, практически сразу оказывается в России.

Таким образом Анкара позволяет обеим странам обходить экономические ограничения. Одновременно с этим демонстрируя полную их бессмысленность и несостоятельность. То же самое подтверждает и параллельный импорт в Россию, объемы которого растут буквально с каждым днем.

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