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Американский Институт изучения войны раньше украинского Генштаба признал потерю Киевом поселка Пески близ Донецка. Аналитики ISW отметил, что установление контроля союзных сил над этим населенным пунктом существенно усложняет жизнь ВСУ.

Напомним, что Пески украинское командование считало неприступной крепостью, которую невозможно взять. Однако российские ВС рассудили иначе и сумели выбить противника из поселка. Теперь перед ними открываются неплохие перспективы для наступления на еще одну мощную крепость.

Эксперты ISW уверены, что благодаря контролю над поселком Пески, российские ВС смогут не только пойти в атаку на Авдеевку и окружить город с двух сторон, но и лишить украинский гарнизон, затаившийся там, без снабжения. Сейчас союзные силы имеют отличную возможность перекрыть трассу, по которой подразделения ВСУ в Авдеевке получали оружие, боеприпасы, продовольствие и топливо.

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