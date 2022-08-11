Причиной взрыва на аэродроме в крымской Новофедоровке могли стать действия украинского спецназа, ракетный удар или диверсия. Об этом сообщает издание “Свободная пресса” (СП) со ссылкой на данные Американского института изучения войны (ISW).

Взрывы на военном аэродроме прогремели 9 августа. Минобороны России сообщало, что в результате ЧП один человек погиб и четырнадцать получили ранения. Спустя пару дней после инцидента в США появились снимки крымского аэродрома, которые, как уверяется, были сделаны из космоса спутниками компании Planet.Labs. Комментируя снимки, эксперты ISW указали, что на военной базе было уничтожено минимум 8 боевых машин.

В материале СП отмечается, что более подробной информации о взрывах по снимкам из космоса получить сложно, как и самостоятельно оценить, что могло стать причиной взрывов. Версии могут быть разные. В том числе, по мнению ISW, здесь нельзя исключить и украинский след. В Минобороны России главной версией ЧП рассматривают нарушение правил пожарной безопасности.