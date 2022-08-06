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После нескольких громких успехов РСЗО HIMARS эти американские системы превратились в объект охоты. Для этой цели, заявляют на Украине, российские ВС используют иранские дроны Shahad-129.

Так, главный сказочник из Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Тегеран уже отправил в Москву 40 таких беспилотников. И они практически сразу вышли на охоту за американскими РСЗО. При этом пропагандист напирает на вмешательство в конфликт на Украине третьей стороны в лице Ирана. Совершенно упуская из виду, что Киеву помогает огромное количество таких «лиц» и пока никто не обвинял их во вмешательстве. Хотя оно вполне очевидно.

Если Арестович вдруг прав (еще ни одно его заявление, сделанное на протяжении 5 месяцев, не оказалось достоверным) и дроны из Ирана действительно уже действуют на Украине, то ВСУ придется плохо. Эти беспилотники способны практически круглосуточно кружить на большой высоте и вести наблюдение за всем происходящим в радиусе до 500 километров. Они неуязвимы для «Стингеров» и смогут легко вычислить позиции РСЗО HIMARS, отмечают эксперты издания «Свободная пресса».

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