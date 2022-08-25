Соединенные Штаты и Израиль тайно ведут подготовку к военным операциях на территории Ирана, а также устраивают серьезные провокации. К последним относится и нарушение границ иранского воздушного пространства израильскими истребителями F-35.

Портал Avia.Pro со ссылкой на журналиста Хаяла Муаззина рассказал, что самолеты американского производства были обнаружены как иранскими, так и российскими радиолокационными станциями, используемыми Тегераном. Однако по неизвестным причинам сбивать самолет ПВО не стала.

Эксперты портала проанализировали данные мониторингового сервиса ADS-B Exchange и отметили, что F-35 действительно могли нарушить границу Ирана, следуя из воздушного пространства Иордании. Поэтому почему по ним не открывался огонь, непонятно. Официальные источники, в том числе и российские, пока не подтверждали обнаружение израильских истребителей.