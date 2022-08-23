ВС РФ с огромным трудом добиваются эффекта внезапности во время ударов по позициям ВСУ. Провести неожиданную атаку практически невозможно, так как Киев постоянно получает разведывательные данные от Соединенных Штатов и стран НАТО, рассказал военный историк Евгений Норин.

Он пояснил, что враг получает информацию о планирующихся операциях по прорыву обороны практически моментально, что не дает возможности застать его врасплох.

«Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других», – цитирует аналитика сайт «Украина.ру».

Несмотря на это, российским военным все же удается организовывать эффективные военные операции и достигать поставленных целей, решая самые сложные боевые задачи.