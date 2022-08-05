В Великобритании стоит аномальная жара. Из-за этого впервые в истории страны пересох исток Темзы. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты отмечают, что исток сместился на восемь километров ниже прежнего начала реки. Руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз прокомментировал ситуацию: «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению».

Эксперт отметил, что подобные перепады будут наблюдаться и дальше, так как климат постоянно изменяется. Коллинз призывает жителей Великобритании к рациональному использованию воды. Он отметил, что в сложившейся ситуации важно ввести приборы учета по всей стране.

Аномальная жара наносит удар по всем отраслям страны. Фермеры уже не досчитались большей части урожая. Великобритания находится на грани остаться без своих фруктов и овощей.