читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Великобритании стоит аномальная жара. Из-за этого впервые в истории страны пересох исток Темзы. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты отмечают, что исток сместился на восемь километров ниже прежнего начала реки. Руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз прокомментировал ситуацию: «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению».

Эксперт отметил, что подобные перепады будут наблюдаться и дальше, так как климат постоянно изменяется. Коллинз призывает жителей Великобритании к рациональному использованию воды. Он отметил, что в сложившейся ситуации важно ввести приборы учета по всей стране.

Аномальная жара наносит удар по всем отраслям страны. Фермеры уже не досчитались большей части урожая. Великобритания находится на грани остаться без своих фруктов и овощей.

Вам может понравиться

Российские артиллеристы поздравили десантников с Днем ВДВ салютом из РСЗО по складам ВСУ

В День ВДВ российские артиллеристы весьма своеобразно поздравили десантников. В их честь они устроили эффектный праздничный салют, разгромив склады с боеприпасами ВСУ, сообщил портал «Русская весна». На сайте появилось соответствующее

Иван Ургант занимается съемками нового проекта

Долгое время шли споры о том, вернется ли Иван Ургант на Первый канал. Недавно стало известно о том, что артист начал работу над новой программой на Youtube. Об этом рассказал

Медики выявили ухудшение когнитивных функций у детей, перенёсших ковид

Коронавирусная инфекция, несмотря на то, что протекает у детей относительно легко, всё же приводит к серьёзным последствиям. Медики выявили, что у подростков, переболевших ковидом, ухудшаются когнитивные функции. Снижается концентрация, ухудшается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |