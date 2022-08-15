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Опытный образец самоходной артиллерийской установки “Мальва” готов и уже представлен на государственные испытания. Об этом рассказали в концерне “Уралвагонзавод”, который разработал и производит технику – сообщает РИА “Новости”.

152-миллиметровая артиллерийская установка предназначена для уничтожения командных пунктов противника, его огневых точек, колонн техники и так далее. По данным разработчика, максимальная дальность стрельбы “самоходки” должна достигать 24,5 километра. Боекомплект машины заявлен в размере 30 снарядов различного назначения.

Эффективность гаубицы была доказана ещё в 2021 году во время испытаний главного конструктора. Теперь же это предстоит подтвердить во время государственных испытаний, которые проводит Министерство обороны. После этого будет рассматриваться вопрос о принятии артиллерийской установки на вооружение.

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