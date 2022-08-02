Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в ВСУ.

Обновленный текст документа опубликован на сайте главы государства. На основании новых правил, теперь при возбуждении уголовного дела в отношении наемника его можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца.

В положении сказано: “Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе”.

Также за военнослужащим без гражданства Украины закрепили право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска и пособия на лечение. Отозвать иностранного наемника из отпуска можно будет только в случае мобилизации, объявления военного или чрезвычайного положения.