Иностранные наемники, составившие на Украине придуманный Зеленским «легион», продолжают жаловаться на командование ВСУ. Они поясняют, что для командиров украинских подразделений «солдаты удачи» – не более, чем расходный материал, который отправляют на самые сложные участки фронта.

Кроме того, в украинской армии процветает мародерство, рассказывает немецкое издание Spiegel. Наемников часто отправляют на «крупные военные операции», в ходе которых нужно ограбить магазин или совершить любое другое преступление.

Один из «серых гусей» рассказал, что его подразделению, целиком состоящему из иностранцев, командование приказало напасть на торговый центр и вынести оттуда все, что представляет хоть какую-то ценность. Приоритеты отдавались электронике и мебели.

Напомним, что ранее наемники жаловались также на коррупцию и полную некомпетентность многих украинских командиров.