Соединенные Штаты не могли не обратить внимание на своеобразную перезагрузку российского стратегического бомбардировщика Ту-160, который всегда вызывал серьезные опасения у Запада. РФ не стала изобретать новый самолет такого уровня, а просто модернизировала старый, причем уже к 2123 году она получит первые обновленные «стратеги», пишут эксперты американского журнала 19FortyFive.

Автор публикации Кристиан Орр отмечает, что США боялись «удвоение ставок» со стороны России, однако она решила их утроить. Она намеревается не только получить 50 новых бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», но еще и модернизировать до следующего уровня 16 уже имеющихся.

Данный самолет универсален, он вполне может нести обычные авиабомбы и мины, использовать ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также задействовать стратегическое вооружение. Кроме того, он способен разгоняться до полутора Махов, что является весьма серьезным достижением российских конструкторов.

Автор напоминает, что бомбардировщики уже задействовались на Украине для ударов по военным объектам. Впрочем, познакомиться с ними США могли и раньше, так как в 2015 году сразу 5 Ту-160 атаковали базы ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) крылатыми ракетами.