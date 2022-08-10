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Китай пуском ракет 4 августа дал понять Соединенным Штатам, что процесс разрыва всех возможных каналов сотрудничества заметно ускорился. Причиной этому стал визит на Тайвань Нэнси Пелоси, который стал откровенной провокацией.

При этом от размежевания, которое стремительно ускоряется, больше всего пострадает Европа. Сейчас она еще ухитряется одновременно сотрудничать и с Соединенными Штатами, обеспечивающими безопасность континента, и с Китаем, однако совсем скоро придется выбирать лишь одну из сторон.

Визит Пелоси продемонстрировал, что США намерены продолжать педалировать тему Тайваня. Однако это выгодно Китаю. И особенно – лидеру страны Си Цзиньпину. Перед приближающимися выборами его авторитет в КНР заметно возрос и можно не сомневаться в победе действующего главы государства. Пелоси не учла этот момент, выбирая дату для визита.

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