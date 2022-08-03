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Показатели инфляции в Турции в июле 2022 года достигли рекордных значений. Они составили 79,6% в годовом исчислении. На этом фоне усиливается давление на Центральный банк страны. Подробности передает издание Financial Times.

Государственное статистическое управление 3 августа сообщило о том, что инфляция потребительских цен за июль выросла на 2,37%. От Центробанка ожижают повышения процентных ставок, но против этого высказывается президент страны. Но Эрдоган убежден, что невозможно остановить инфляцию повышением процентных ставок. Именно поэтому он настаивает на том, чтобы ставки Центрального банка были сохранены на уровне 14%.

Многие экономические аналитики говорят о том, что фактически рост инфляции выше, чем официальные показатели. За прошедшие три года индекс потребительских цен в Турции оставался двухзначным.

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