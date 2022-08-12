Китай опередил США и занял первое место в мире как по общему объему научных исследований, так и по их степени значимости – то есть по доле по исследований с наиболее высоким уровнем воздействия, заявлено в отчете Японского Национального института научно-технической политики (NISTP). Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Статистические показатели были получены на основе данных, собранных аналитической компанией Clarivate, и основаны на среднегодовых показателях в период с 2018 по 2020 год.

В отчете NISTP подчеркивается, что Китай ежегодно публикует в среднем 407 181 научную статью, что составляет 23,4% результатов мировых исследований и превышает 293 434 статьи, опубликованные в США. На третьем месте (с большим отставанием от лидеров) указана Германия.

На Китай приходится основная часть исследований в области материаловедения, химии, инженерии и математики, в то время как американские исследователи более продуктивны в области клинической медицины, фундаментальных наук о жизни и физических исследований.

В отчете NISTP также говорится, что китайские исследования составляют 27,2% наиболее значимых для мировой науки. Этот показатель «научной значимости» вычисляется как доля, приходящаяся на те из научных работ (около 1% их общего числа), которые чаще всего цитируются или используются в качестве ссылок другими исследователями.

По этому показателю исследования, проведенные в США, теперь составили лишь 24,9% среди наиболее часто упоминаемых, а на третьем месте – исследования Великобритании с долей в 5,5%.

Исследования, которые цитируются более чем в 99 процентах случаев, считаются «работами, которые считаются относящимися к уровню лауреатов Нобелевской премии, то есть к самым передовым достижением науки», – сказала по этому поводу доктор Кэролайн Вагнер, доцент Массачусетского технологического института (MIT). Она также добавила: «США, как правило, оценивали китайские научные работы как более низкокачественную. Похоже, что такая ситуация изменилась».

Отчет NISTP также показал, что США по-прежнему сохраняют мировое лидерство в общей сумме финансирования научных исследований, затрачивая больше средств, чем любая другая страна, на исследования и разработки как в корпоративном, так и в академическом секторах.

«В корпоративном секторе США и Китай находятся на одном уровне друг с другом, и оба демонстрируют быстрый рост», – также отмечается в отчете NISTP. Кроме того, там указано, что по общей численности штатно работающих научных специалистов в корпоративном и университетском секторах – в Китае их самое большое количество среди прочих стран мира.

В статье IE особое внимание обращено НАТО, что отчет NISTP был опубликован в тот же день, когда президент США Джо Байден разрешил инвестировать дополнительные 200 миллиардов долларов в сферу исследований и разработок в течение ближайших десяти лет, чтобы повысить конкурентоспособность американских научных исследований по сравнению с Китаем.