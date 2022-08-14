У новой военной техники, которую Польша закупит у Южной Кореи, наверняка возникнут проблемы несовместимости с американской. Так военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive прокомментировал идею польской армии купить южнокорейские танки К2.

Танк К2 был принят на вооружение в Корее в 2014 году. Сейчас это основные боевые танки страны. В настоящее время это единственный танк четвёртого поколения, который находится на вооружении. Кроме того, К2 считается одним из самых технологически сложных танков, из-за чего цена на него достаточно высока. Ранее стал известно, что партию таких боевых машин намерена купить Польша.

Эксперт Гур такое решение Варшавы назвал нелогичным. Польским властям теперь необходимо налаживать новую цепочку поставок, а также прорабатывать взаимодействие новой техники с другими боевыми системами. Логичнее было бы использовать боевые единицы от одной страны-производителя. Это даёт значительно больше преимуществ, как Польше, так и всему Североатлантическому альянсу, подчеркнул специалист.