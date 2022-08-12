За 8 лет украинские ВС в Авдеевке создали сплошную 30-километровую линию обороны из бетона, пройти которую чрезвычайно сложно. Однако союзные силы нашли выход из положения, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Александр Хроленко.

Он пояснил, что артиллерия союзных сил массированными ударами разбила мощный авдеевский укрепрайон на множество мелких участков. И хотя сейчас они все еще продолжают огрызаться огнем, его дни все же сочтены. Небольшие участки некогда неприступной линии обороны будут уничтожены в короткие сроки, после чего ВС РФ и Народная милиция займутся установлением контроля над Славянском и Краматорском.

Именно в этих двух городах засели наиболее боеспособные подразделения украинских националистов. После их уничтожения союзным силам никто не помешает выдвинуться на Днепропетровск. Тем более, что в открытой степи в условиях полного превосходства в воздухе ВС РФ будут продвигаться вперед значительно быстрее.