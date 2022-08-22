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Объемы потерь украинских ВВС достигли критического уровня. Летать стало некому. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок. Подробности передает издание “Московский Комсомолец“.

В своем Telegram-канале он отметил: «Элита ВВС Украины кончилась. Все, кто мог летать, уничтожены». По словам эксперта, с 24 февраля ВСУ остались без значительного количества вертолетов и самолетов, погибли опытные летчики, которых неким заменить.

Ходаренок перечислил самых лучших военных летчиков ВВС Украины, которые были сбиты в боях. Среди них Степана Чобану, командир авиационного звена Севастопольской бригады тактической авиации Дмитрий Чумаченко, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации майор Александр Кукурба.

Кроме того, с начала 2022 года массово увольнялись военные летчики из-за низкой заработной платы и отсутствии перспектив. Также эксперт отметил: «Такие потери означают, что после ухода из ВВС элиты, летать стало некому, а профессионализм оставшихся — на низком уровне. На дефицит кадров наложилось и техническое состояние истребителей. Многие машины, включая Су-27 и МиГ-29 не модернизировались со времён СССР».

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