читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС под Марьинкой задействовали усовершенствованный вариант тактики «огненного вала», применяемой еще в 1942 году Красной армией. Он заключается в интенсивной артподготовке, которая позволяет проламывать бреши в самой непробиваемой обороне и продвигаться вперед, несмотря на мощные укрепрайоны противника, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он напомним, что Марьинка находится в непосредственной близости от Донецка, поэтому ВСУ на протяжении 8 лет сооружали там мощные укрепления. Однако «огненный ад», который российская армия устроила националистами, гарантирует успешное их преодоление.

По словам эксперта, артиллерийский огонь ведется на подавление противника и его полное уничтожение. ВС РФ задействуют именно второй вариант, подразумевающий высокую плотность огня. Расход боеприпасов в этом случае увеличивается с обычных двухсот до 300-350 единиц, однако эффективность работы артиллерии повышается в разы.

Вам может понравиться

Изменение климата может повлечь за собой гибель цивилизации

Человечество до конца не осознает, к каким последствия может привести изменение климата. Ученые из США, Германии и Китая предупреждают о том, что очень велик риск гибели цивилизации. Международная группа исследователей

Композитор Кузнецов рассказал, как появилось название группы “Ласковый май”

Композитор и автор популярных хитов легендарной группы “Ласковый май” Сергей Кузнецов рассказал историю о том, как зародилось название коллектива. По словам Кузнецова, название не могли придумать очень долго. Предложение поступило

Берлин не захотел проводить выставку подбитых на Украине российских танков

Два немецких музея намеревались выставить прямо напротив здания российского посольства технику ВС РФ, получившую критические повреждения в боевых действиях на Украине. Однако официальный Берлин отказал им в проведении этого мероприятия,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |