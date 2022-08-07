Российские ВС под Марьинкой задействовали усовершенствованный вариант тактики «огненного вала», применяемой еще в 1942 году Красной армией. Он заключается в интенсивной артподготовке, которая позволяет проламывать бреши в самой непробиваемой обороне и продвигаться вперед, несмотря на мощные укрепрайоны противника, рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он напомним, что Марьинка находится в непосредственной близости от Донецка, поэтому ВСУ на протяжении 8 лет сооружали там мощные укрепления. Однако «огненный ад», который российская армия устроила националистами, гарантирует успешное их преодоление.

По словам эксперта, артиллерийский огонь ведется на подавление противника и его полное уничтожение. ВС РФ задействуют именно второй вариант, подразумевающий высокую плотность огня. Расход боеприпасов в этом случае увеличивается с обычных двухсот до 300-350 единиц, однако эффективность работы артиллерии повышается в разы.