Все надежды украинской армии на польские самоходные гаубицы KRAB не оправдались. Оказалось, что они способны поражать цели только на расстоянии в 15 километров. А в технических характеристиках показатель был заявлен в два раза больше.

Не удалось украинским боевикам добиться и заявленной скорострельности. Военнослужащим обещали около шести выстрелов в минуту. Но по факту удалось добиться только четырех выстрелов.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок проанализировал сложившуюся ситуацию и отметил: «Это делает их уязвимыми для огня почти всех видов российской артиллерии. С подобной плотностью огня ни о каком подавлении позиций потенциального противника не приходится даже говорить».

По словам эксперта, российской армии удалось легко доказать, что все превосходство западного оружия – это раздутый миф. Российское вооружение смогло превзойти натовской по огневой мощи. Все это свидетельствует, что никакая военная помощь Украине не поможет.