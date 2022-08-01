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Украинские ВС не приспособлены для наступательных действий, поэтому достаточно лишь хорошо подготовиться к отражению их контратаки, чтобы нанести противнику максимальные потери, уверен командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он привел в качестве примера недавнюю попытку ВСУ наступать на населенный пункт неподалеку от Великоновоселовки. Операцию проводило небольшое подразделение, но и оно ухитрилось потерять 17 военнослужащих, так и не добившись успеха.

Если же Киев пойдет в контрнаступление на Херсон, его потери будут гораздо большими. Атаковать придется по открытой местности, причем в условиях полного превосходства российских войск в воздухе. Также удар по боевикам сможет нанести артиллерия, которая поможет нанести ВСУ серьезный урон.

«В очередной раз замечу: при готовности к сопротивлению урон противоположной стороне можно нанести очень существенный, и это и должно быть нашей задачей» – уверен Ходаковский.

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