Силы ВСУ предприняли попытку наступления в селе Николаевское. Но эта атака была отбита, украинские военные понесли серьезные потери как в личном составе, так и в военной технике. Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал подробности о том, как проходили бои.

Командир проанализировал два способа наступления, которые могут применять союзные силы. Они могут вступить в открытое наступление, которое будет поддерживаться артиллерией и бронетехникой. А могут продвигаться пешком через лесополосу.

Второй вариант наиболее опасный, так как может привести к большим потерям среди личного состава. Лес не сможет защитить от ударов современной боевой техники, которая обладает функцией теплового наведения.

По мнению Ходаковского, лучше всего накопить артиллерийские ресурсы, чтобы нанести в дальнейшем удары по огневым позициям противника. А для прохода по минным полям лучше всего использовать установку разминирования «Змей Горыныч».