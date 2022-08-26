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Комбат группы «Восток» Александр Ходаковский ответил всем тем, кто думает о слишком медленном ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что это не война времен ВОВ. Тогда все бились с врагом. Сейчас идет спецоперация, в которой основная часть людей выступает в роли наблюдателей.

Ходаковский заявил: «Торопить нас не надо, ребята работают! Запасайтесь терпением, всё идет по плану».

По словам комбата, основная проблема заключается в том, что украинские националисты отступают слишком хаотично. У них совершенно не прослеживается какая-либо логика. Кто-то из боевиков отступает спокойно. Есть те, кто озверело отстреливаются. А есть и такие, которые уничтожают все, чтобы оставить выжженную землю.

Ходаковский пояснил: “Чтобы провести работу, оценить положение дел, перегруппировать силы нужно время. Мы не идет наобум, все взвешивается и анализируется. Здесь нужно сопоставлять урон и риск”.

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