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ВСУ эффективно проводят разведку, что дает им возможность моментально отвечать на огонь российской артиллерии, рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что ход спецоперации на Донбассе во многом определяет именно боевая работа артиллерийских подразделений. ВС РФ ведут огонь после прохождения целой цепи согласований, что несколько замедляет ведение боевых действий. Так, применение дальнобойных орудий обычно начинается через 30 минут – 4 часа после обращения к старшему офицеру для согласования. Украинская армия действует немного по другому. В ней каждому сержанту дозволено выходить на старшего офицера и запрашивать разрешение на применение артиллерии, что занимает гораздо меньше времени.

Также Ходаковский отметил быструю реакцию ВСУ на артиллерийский огонь со стороны союзных сил. Так, ВС РФ успевают сделать не более 4-6 выстрелов, после чего начинается ответный обстрел, причем точно по координатам местоположения гаубиц или РСЗО.

По словам комбата, именно скорострельность ВС Украины позволяет накрывать артиллерийские подразделения союзных сил. Из-за этого за два последних дня семеро бойцов попали в госпиталь с ранениями, а пятеро погибло. За три месяца осады Мариуполя потери были меньшими, заявил Ходаковский.

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