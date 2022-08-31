Экономист Михаил Хазин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о выделении Украине военной помощи на 3 миллиарда долларов и отметил, что Вашингтон продолжает снабжать оружием террористов Ближнего Востока.

Он пояснил, что часть вооружений все же идет на линию фронта в Донбассе и Николаеве, но в основном они перепродаются Киевом террористическим организациям, создающим серьезную угрозу национальной безопасности Израиля.

Официальный Иерусалим уже готов бить тревогу, высказывая обеспокоенность и недоумение действиями США, которые бесконтрольно передают Киеву огромные объемы вооружений. Впрочем, после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о перепродаже Украиной западного оружия, Пентагон все же вознамерился произвести тщательную проверку. Которая вполне может выявить мошенничество Киева в особо крупных размерах.