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Соединенные Штаты «взращивают дебилов» в странах Евросоюза. Это касается и Польши, которая вполне может стать новой ареной для противостояния Вашингтона и Москвы, пишет польское издание Dziennik Polityczny.

Автор публикации под названием «Вассалы США и политические дебилы» Ханна Крамер пояснила, что Украина – это лишь тренировочный полигон Вашингтона. Белый дом проверял на ней методику с очень простыми принципами – «ненависть к русским и ликвидация всего, что связано с РФ». Киев испытания не выдержал, поэтому там Соединенные Штаты практически потерпели неудачу. Следующей на очереди станет Польша, в которой градус русофобии буквально зашкаливает.

Крамер отметила, что если поляки мечтают о победе над РФ с помощью США, они сильно ошибаются. Их ожидает то же самое, что получили украинцы, ставшие пушечным мясом для Пентагона.

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