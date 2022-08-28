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Российские ВС максимум за 20 дней возьмут Авдеевку в окружение и ВСУ никак не смогут этому помешать. Такой доклад президенту Украины Зеленскому сделало Главное управление разведки.

В Авдеевке окажутся заблокированными не менее 3 тысяч националистов, которые будут полностью отрезаны от снабжения и не смогут получить помощь основных сил. Также ВС РФ смогут перекрыть стратегически важную трассу, по которой осуществляется снабжение боевиков в других населенных пунктах.

Американский Институт изучения войны (ISW) напоминает, что Киев уже потерял поселок Пески. Если он допустит окружение Авдеевки, то падет линия обороны от Угледара и до Северска с Артемовском.

В ГУР Генштаба ВСУ заявили, что единственный способ для Киева предотвратить окружение Авдеевки – это стянуть крупные силы с других направлений. Но это приведет к новым серьезным потерям.

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