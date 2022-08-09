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Власти Грузии все больше склонны идти на сближение с Россией, так как осознают свою зависимость. По словам экспертов издания “ВЗГЛЯД“, Грузия станет инструментом для преодоления антироссийских санкций.

Грузия отказалась присоединяться к Европейскому Союзу и поддерживать ограничения против России. Но есть ряд препятствий, которые не дают странам сблизиться. Авторы публикации отметили: «Грузия стала едва ли не самым большим разочарованием для Вашингтона среди всех стран постсоветского пространства».

Эксперты убеждены, что в этом вопросе большую роль играет прагматичность грузинских властей. Они понимают, что по экономике России может быть нанесен удар, но собственную экономику они рушить не хотят. А отношения между Россией и Грузией сейчас строятся только в экономической сфере.

По мнению эксперта Николая Силаева, рано или поздно власти Грузии признают позицию России, они согласятся с независимостью Абхазии и Южной Осетии. Но произойдет это не скоро. Может быть, потребуются даже десятилетия.

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