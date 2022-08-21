Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает перемалывать оборону противника под Соледаром. Неоценимую помощь в этом ей оказывают реактивные системы залпового огня «Ураган», которые пробивают в оборонительных порядках ВСУ огромные бреши.

Именно в эти проломы заходят пехотные подразделения, прикрываемые бронетехникой. Они довершают начатое «Ураганами», продвигаясь все ближе к решению поставленных задач.

Портал «Русская весна» внимательно следит за действиями «Отважных», которые исполняют ключевую роль в боях за освобождение Бахмута, Соледара и Северска. Сейчас военнослужащие занимают окрестные населенные пункты и господствующие высоты, существенно снижая шансы ВСУ на сопротивление.