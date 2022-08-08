читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие группировки войск «Отважные» ВС РФ обнаружили уничтоженную мощным артиллерийским ударом гаубицу M777. Портал «Русская весна опубликовал фотографии этого орудия.

Бойцы рассказали, что ствол гаубицы был идеально чистым так же, как и дульный тормоз. Это подтверждает, что перед уничтожением орудие даже не успело сделать большое количество выстрелов.

Кроме того, «Отважные» нашли рядом с останками гаубицы множество артиллерийских снарядов американского образца.

Напомним, что ранее сообщалось об отсутствии у ВСУ «снарядного голода». Вполне возможно, что это действительно так, если боевики даже не уносят с собой достаточно дорогие боезаряды к артиллерийским орудиям.

Вам может понравиться

Американские читатели NYP раскритиковали Зеленского за фотографии с актрисой Честейн

Читатели американской газеты New York Post раскритиковали встречу украинского президента Владимира Зеленского с американской актрисой Джессикой Честейн, которая состоится 7 августа. Подробности передает РИА “Новости”. В своем Telegram-канале Владимир Зеленский

Боец ДНР рассказал подробности боев под Угледаром

Военнослужащий ДНР с позывным “Индус” рассказал о том, что сейчас происходит в Запорожской области. Он описал подробности, как его сослуживцы отвоевывают территории. Подробности передает издание “Московский Комсомолец“. Индус рассказал, что

Fox News: Путин и его команда успешно перенесли санкционный шторм

Редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко в интервью изданию Fox News рассказал о том, каким он видит экономическую ситуацию в России. По словам обозревателя, Западу не удалось реализовать свои
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |