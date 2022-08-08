Военнослужащие группировки войск «Отважные» ВС РФ обнаружили уничтоженную мощным артиллерийским ударом гаубицу M777. Портал «Русская весна опубликовал фотографии этого орудия.

Бойцы рассказали, что ствол гаубицы был идеально чистым так же, как и дульный тормоз. Это подтверждает, что перед уничтожением орудие даже не успело сделать большое количество выстрелов.

Кроме того, «Отважные» нашли рядом с останками гаубицы множество артиллерийских снарядов американского образца.

Напомним, что ранее сообщалось об отсутствии у ВСУ «снарядного голода». Вполне возможно, что это действительно так, если боевики даже не уносят с собой достаточно дорогие боезаряды к артиллерийским орудиям.