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Григорий Лепс был замечен на отдыхе вместе со своей бывшей супругой Анной Шаплыковой. Не исключено, что они воссоединились спустя семь месяцев развода.

Супруги оформили расторжение брака 20 декабря 2021 года. Но недавно их заметили вместе на одном из курортов Италии.

В СМИ появилась информация о том, что Григорий Лепс сейчас проводит время на отдыхе в Италии. Туда он приехал вместе с детьми. Но на некоторых снимках в социальных сетях появилась еще и Анна Шаплыкова. На фото женщина позирует вместе со своей дочерью Евой.

При этом нет ни одного снимка, на котором бывшие супруги были бы вместе. Слухи о воссоединении семьи появились именно из-за кадров с детьми. Ни Лепс, ни Шаплыкова никак на эти слухи пока не отреагировали.

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