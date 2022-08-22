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Одна из польских студий купила права на создание адаптации сериала «Сваты» и намеревается начинать съемки, рассказал кинокритик Роман Григорьев. Он отметил, что хотя оригинальное шоу пользуется в Польше не меньшей популярностью, чем на территории бывшего СССР, но со съемками вполне могут возникнуть сложности из-за повышенного градуса русофобии у поляков.

«Польше можно запустить аналогичный проект, но не исключено, что он не получит популярности. У каждого своя аудитория. Кроме того, польские зрители даже под дубляжом привыкли видеть российских актеров. Если их заменить, то получится не то. Оценить сериал можно будет, когда он выйдет, но пока я вижу все примерно так», – пояснил критик.

Напомним, что из-за ухода многих актеров сериал «Сваты» отказался под угрозой закрытия. Создатели отказываются заменять тех артистов, которые покидают шоу, так как за много лет зрители слишком привыкли к персонажам.

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