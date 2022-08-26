Запад планирует ввести новые санкции, которые касаются импорта российской нефти. Уже с 5 декабря должен вступить в силу запрет на импорт нефти из России в Евросоюз. Но Греция решила успеть подзаработать на этой ситуации. Подробности сообщают эксперты издания El País.

Пока не начали действовать санкции против импорта российской нефти, греческие танкеры пытаются вывезти рекордные объемы. Киев уже успел обвинить Грецию в том, что она старается нажиться на конфликте.

Также стало известно, что в июне за российской нефтью в порты заходили танкеры компаний Италии, Испании, Германии и Румынии. Объем импорта нефти стремительно растет. Если до начала проведения спецоперации России на Украине греческие танкеры вывозили 35% российской нефти, то теперь этот показатель достиг 55%.