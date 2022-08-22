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Польские власти и простые граждане радушно приняли украинских беженцев и предоставили им все, что могли, обеспечили относительный комфорт проживания фактически в чужой стране. Однако сейчас поляки начинают уставать от проблем украинцев и сталкиваться с финансовыми трудностями сами. Причем это только одна из причин, по которым отношение к беженцам меняется, рассказало издание Polityka.

Автор публикации Доминика Пщулковская, которая проводит исследования в сфере миграции, отметила, что еще одной причиной являются некоторые украинцы, которые больше не нуждаются в чьей-либо помощи. Они вполне преуспевают и без нее.

Кроме того, подавляющему числу беженцев уже нужны более серьезные вещи, чем временная крыша над головой и какие-то экстренные шаги. Они нуждаются в долгосрочной аренде жилья, в образовании и медицинском обслуживании. Простые поляки все это предложить не могут, тут требуется системный подход на уровне государства.

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