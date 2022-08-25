США и западные государства разочарованы в «абсолютной безопасности», которую Вашингтон много лет пытался строить путем подстрекательства и лжи. Сейчас все страны мира должны осознать, что внешняя политика должна строиться в первую очередь на взаимозависимости. И российская спецоперация на Украине, которая длится уже полгода, это хорошо доказала, пишет издание Global Times.

Разочарование США выглядит по меньшей мере странно, так как именно они являются инициаторами конфликта на Украине. Мало того, сейчас они делают все возможное, чтобы боевые действия продолжались. Вашингтон поставляет ракеты и бронетехнику, средства ПВО и стрелковое оружие, поддерживая при этом Киев дешевыми похвалами.

Одновременно с этим он не дает Киеву совершенно никаких обязательств по обеспечению его безопасности как сейчас, так и в будущем. США используют украинскую землю в качестве полигона для испытания своих боевых систем, продолжают делать из Украины анти-Россию просто для того, чтобы ослабить своего извечного конкурента. Кроме того, Вашингтон проделывает то же самое в других уголках планеты, но при этом заявляет, что региональные конфликты провоцируются во имя мира.

Что касается Украины, все больше стран начинают уставать от ее проблем и больше задумываются об энергетике и экономике. Самая популярная тема для обсуждения – это сроки завершения конфликта, что указывает на нежелание следовать нарративам США, готовым продолжать противостояние до бесконечности.