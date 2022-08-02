Народно-освободительная армия Китая находится в полной готовности. Она даст ответ сразу, как только потенциальный противник начнет атаку. Об этом сообщили эксперты газеты Global Times.

В свое публикации авторы не уточняют, идет ли речь о конкретной атаке, или подразумеваются политические провокации. Журналисты отметили: «Соединенные Штаты и западные страны предпочитают, чтобы Китай «спрятал зубы» и не представлял угрозы…Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы».

Авторы напоминают, что в истории Китая прошло много войн. Эта страна, которая многократно подвергалась вторжениям. Именно поэтому китайский народ, как никто другой, ценит мир.

При этом журналисты отметили, что китайская армия никогда не боялась сражений, она всегда одерживала победу. Сейчас Китай активно наращивает военную мощь, чтобы обеспечить безопасность своей страны.