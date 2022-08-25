читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Женщина, которая смогла завоевать ненависть всего мира, стала главным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании. Но проблема в том, что Лиз Трасс допускает очень странные заявления. В своей предвыборной кампании она сообщила о готовности нажать ядерную кнопку. Подробности передает издание РИА “Новости”.

В средствах массовой информации подобное заявление вызвало бурные возмущения. Высказывание кандидата прокомментировал политический обозреватель Марк Бернардини. Он отметил, что Трасс уже не первый раз выдает странные заявления. Стоит вспомнить ее выступление, в котором она сообщила, что Британия никогда не признает российский суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. По мнению обозревателя, этого достаточно, чтобы понять, что из себя представляет Трасс.

При этом эксперт отметил, что таких невежд полно и в Европе, и в США. Недавно в Сети появились видеоролики, на которых американцев просили указать на карте, где находится Украина. Большинство заявили, что она где-то в Мексике, Китае, Чили, Индии.
По словам Бернардини, Трасс – это “обезьяна с гранатой”, которую выбирает стая ей подобных.

Вам может понравиться

Полковник Евсеев осадил рвущегося “готовиться к войне” британского офицера

Великобритании нужно задуматься на решением собственных проблем, а не лезть в те сферы, которые ее совершенно не касаются. Сейчас главным вопросом на ее повестке дня является попытка выхода из энергетического

Мирная жизнь на освобожденных территориях Украины восстанавливается под обстрелами

Корреспондент издания “ВЗГЛЯД” побывал в городах Украины, которые уже взяты под контроль российскими восками, и оценил этапы их восстановления. Журналист отмечает, что города выглядят опустошенными. Многие жители покинули свои дома

Власти США призывают своих граждан срочно покинуть Украину

Госдепартамент США в очередной раз обратился к своим гражданам, которые сейчас проживают на территории Украины, с призывом срочно уехать из страны. На сайте американского Госдепартамента уже опубликован официальный документ с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |