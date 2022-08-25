Женщина, которая смогла завоевать ненависть всего мира, стала главным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании. Но проблема в том, что Лиз Трасс допускает очень странные заявления. В своей предвыборной кампании она сообщила о готовности нажать ядерную кнопку. Подробности передает издание РИА “Новости”.

В средствах массовой информации подобное заявление вызвало бурные возмущения. Высказывание кандидата прокомментировал политический обозреватель Марк Бернардини. Он отметил, что Трасс уже не первый раз выдает странные заявления. Стоит вспомнить ее выступление, в котором она сообщила, что Британия никогда не признает российский суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. По мнению обозревателя, этого достаточно, чтобы понять, что из себя представляет Трасс.

При этом эксперт отметил, что таких невежд полно и в Европе, и в США. Недавно в Сети появились видеоролики, на которых американцев просили указать на карте, где находится Украина. Большинство заявили, что она где-то в Мексике, Китае, Чили, Индии.

По словам Бернардини, Трасс – это “обезьяна с гранатой”, которую выбирает стая ей подобных.