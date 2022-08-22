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Издание “Военное обозрение” со скепсисом восприняло заявление о том, что Украинские вооружённые силы потеряли за время специальной военной операции (СВО) России в Донбассе только 9 тысяч военнослужащих. Такую цифру недавно назвал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время форума “Защитники”.

В публикации утверждается: в начале августа ВСУ рапортовали, что потери составляли 6 тысяч человек. Получается, что только в августе украинские войска не досчитались 3 тысяч бойцов. То есть половину от того, что ВСУ потеряло с 24 февраля. Такая ситуация выглядит маловероятной.

В статистике потерь ВСУ издание призывает ориентироваться на данные украинских общественников и волонтёров. По их оценкам, погибших украинских военнослужащих за время СВО в десять раз больше названной Залужным цифры: не менее 80-90 тысяч человек. Это подтверждают и данные российского Минобороны о ежедневных потерях ВСУ. По ним в ходе боёв украинцы потеряли убитыми 110 тысяч человек. Но в данном случае речь идёт не только о солдатах и офицерах ВСУ, но и в целом об украинских силовиках.

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