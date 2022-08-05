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ВСУ намерены уйти из Песок и Авдеевки, заявил Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Он доложил президенту Владимиру Зеленскому, что из-за отсутствия артиллерии националистические подразделения не справляются с обороной этих населенных пунктов.

Все орудия, которые имелись в распоряжении боевиков, увезли к Херсону, где готовится обещанное «контрнаступление» ВСУ. Поэтому они не в состоянии отражать артиллерийские атаки союзных сил, каждая из которых оставляет пробоины в оборонительных порядках.

Напомним, что Киев ранее называл Авдеевку неприступной крепостью. Город использовался для регулярных обстрелов Донецка на протяжении 8 лет подряд. Сейчас ВСУ вынуждены его оставить ради «контратаки» на юге, на которую, похоже, командование делает самую крупную ставку.

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