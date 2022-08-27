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Украинский Минздрав закупил в огромных количествах йодид калия – препарат, который предназначен для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что закупки производятся на случай аварии на Запорожской АЭС, передает “Московский комсомолец”.

Напомним, что Киев постоянно обстреливает атомную станцию, создавая серьезную угрозу ядерной катастрофы. Судя по заявлению Ляшко и приобретению Минздравом препарата, Украина от своих планов не отказалась и намерена довести дело до аварии.

Ляшко также призвал украинцев не скупать в аптеках йодид калия и не создавать дефицит. В случае взрыва на АЭС этим лекарством снабдят всех, кто будет в нем нуждаться. Сейчас препарат доставляется в медицинские учреждения в тех регионах, которые находятся в зоне риска.

Напомним, что ранее эксперты называли единственным способом прекращения украинских обстрелов ЗАЭС активизацию боевых действий и вытеснение боевиков как можно дальше от станции.

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