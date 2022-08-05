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«Вульгарная американская комедия» с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань не останется без ответа, заявил глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что последствия этой поездки для Соединенных Штатов будут весьма серьезными.

На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым Ван И отметил, что Соединенные Штаты грубо нарушили принцип одного Китая. Кроме того, они фактически отказались от взятых на себя обязательств в рамках договоренностей между Вашингтоном и Пекином.

«Разумеется, мы вынуждены жёстко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернётся для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон», – заявил Ван И.

Он также добавил, что заявление России, в котором МИД раскритиковал визит Пелоси на Тайвань, не осталось незамеченным в Китае.

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