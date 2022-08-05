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Кризис в Великобритании, связанный со стремительным ростом цен, можно преодолеть, если использовать сланцевый газ и газ из Северного моря. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс. Подробности передает издание “ПРАЙМ“.

Руководитель ведомства отметила, что нужно начать работать над увеличением количества энергоресурсов, которые добываются из Северного моря. Это поможет преодолеть энергетический кризис в стране. Кроме того, нужно сконцентрироваться на увеличении поставок сланцевого газа.

Сейчас Великобритания переживает серьезные кризис. С 1 апреля цены на газ и электричество выросли на 54%. Для британских потребителей расходы в среднем увеличились на 700 фунтов в год.

Лиз Трасс стремительно продвигается к власти. 20 июля она вышла в финал избирательной гонки в пятом раунде голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии. Глава партии также будет премьером страны.

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