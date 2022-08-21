На внедорожнике, при взрыве которого погибла Дарья Дугина, должен был также ехать ее отец. Именно он мог быть целью украинских террористов, считает глава ДНР Денис Пушилин.

«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь. В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка», – цитирует его заявление издание «Московский комсомолец».

Скрипач Пётр Лундстрем рассказал, что Дарья вместе с отцом, известным российским философом Александром Дугиным, которого Запад называет вдохновителем спецоперации на Украине, посетила патриотический фестиваль «Традиция». Отец должен был ехать с ней, но потом изменил решение и отправился в обратный путь на другом автомобиле.