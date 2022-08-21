читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На внедорожнике, при взрыве которого погибла Дарья Дугина, должен был также ехать ее отец. Именно он мог быть целью украинских террористов, считает глава ДНР Денис Пушилин.

«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь. В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка», – цитирует его заявление издание «Московский комсомолец».

Скрипач Пётр Лундстрем рассказал, что Дарья вместе с отцом, известным российским философом Александром Дугиным, которого Запад называет вдохновителем спецоперации на Украине, посетила патриотический фестиваль «Традиция». Отец должен был ехать с ней, но потом изменил решение и отправился в обратный путь на другом автомобиле.

Вам может понравиться

РИА Новости: Ядерное оружие обеспечит победу ВС РФ в спецоперации на Украине

Россия одержит победу в спецоперации на Украине благодаря ядерному оружию. Но использовать его ей не придется, рассказал эксперт агентства РИА Новости Петр Акопов. Политолог пояснил, что в распоряжении ВС РФ

По иностранным наемникам нанесен удар трофейными HIMARS

Российские военные атаковали группу иностранных наемников, находящихся в Харькове. Сразу после этого эксперты издания “Свободная Пресса” напомнили про заявление Зеленского о переброске на эту территорию противоракетных систем НАТО. В связи

Бойцы ВС РФ на Украине отравились нейротоксином, который синтезируют в биолабораториях НАТО

31 июля у военнослужащих ВС РФ, которые несли службу в Васильевке Запорожской области, в крови обнаружили нейротоксин, создаваемый в натовских лабораториях. Солдаты обратились к врачу с симптомами сильного отравления, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |