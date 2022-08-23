Германия панически ищет выходы из энергетического кризиса. После провалов переговоров с Катаром Германия пытается убедить всем, что уже нашла альтернативу российскому газу. Подробности передает издание “ВЗГЛЯД”.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что ФРГ предъявляет Канаде невыполнимые требования, именно поэтому переговоры ни к чему не приведут. Громов прокомментировал: «Конечно, ни о каком замещении российского газа канадским этой или последующая зимой речи не идет. Сегодня в Канаде функционирует только один экспортный СПГ-терминал».

Канаде прогнозируют ведущее место на газовом рынке. У нее увеличатся возможности экспорта после введения в строй американских СПГ-терминалов.

Но пока у Канады нет возможности спасать другие страны. Договоренности могут быть только на будущее. Поэтому сейчас власти Германии будут пытаться добиться запуска “Северного потока”.

При этом все стороны пытаются скрыть сам факт проведения таких переговоров, чтобы их не обвинили в содействии России. Алексей Громов отметил: «Однако все стороны пытаются скрыть сам факт подобных переговоров, чтобы в публичном пространстве не подвергнуться критике за содействие России. Поэтому жизненно важное для экономики Германии решение по восстановлению поставок газа из России в полном объеме должно быть обставлено так, чтобы не уронить политическую позицию современного руководства Германии».