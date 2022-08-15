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«Украинский Рэмбо» Александр Штупун, который проводит брифинги для прессы с тактическим штык-ножом и в бронежилете для солидности, в очередной раз рассказал, что ВС РФ «не сумели добиться успеха» в штурме населенного пункта Пески. О том, что этот поселок уже несколько дней находится под контролем союзных сил, представитель Генштаба ВСУ якобы «не знает».

Портал «Военное обозрение» отмечает, что украинский Генштаб ежедневно проводит брифинги в подобном стиле. Чаще всего в его сводках ВС РФ «успеха не имели», «наступали, но потерпели неудачу», «были отбиты».

Штупун порадовал перлом о штурме российскими военными села Первомайское. В этом заявлении ничего удивительного не было бы, однако населенный пункт находится к западу от Песок. И штурмовать его ВС РФ могут только в том случае, если Пески уже находятся под их контролем. Поэтому «украинский Рэмбо» сам того не желая, раскрыл правду о ситуации под Донецком.

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