читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский Генштаб на утреннем брифинге 1 августа признал, что пока ВСУ проваливаются по всем фронтам. Так, российские ВС медленно, но уверенно продвигаются к Марьинке, которая вряд ли устоит под их натиском, а также добиваются успехов на линии Артемовск-Соледар.

Уверенно наступает российская армия и на Пески с Авдеевкой, которые являются для Киева плацдармом для обстрелов Донецка, передает выдержки из заявления Генштаба ВСУ портал NVL.

ВС РФ концентрируют силы в Запорожской области, готовясь к наступлению на Кривой Рог, успешно действуют в районе Краматорска и планируют наступление на Славянск. ВСУ в это время отсиживаются в глухой обороне, хоть и регулярно делают заявление о «скором контрнаступлении». Однако реализовать эти планы пока не представляется возможным.

Вам может понравиться

Ветеран разведки Клупов предрек полное уничтожение РСЗО HIMARS уже к середине сентября

К середине сентября у Киева уже не будет ни одной РСЗО HIMARS, так как ВС РФ их обнаружат и уничтожат, уверен Герой России Рустем Клупов. Бывший разведчик пояснил, что российские

“Они не хотели”: Крайне неудобная для Запада правда о Еленовке

Запад и задолго до спецоперации действовал донельзя примитивно, обвиняя Россию в любой случившейся в мире трагедии, что часто доходило до абсурда. С началом СВО он пробил дно в этой тактике

Евродепутат Фотыга из Польши требует предпринять “решительные действия” против российского газа

Еврокомиссия должна «решительно» выступить против России, которая «использует газ как оружие», заявила европарламентарий Анна Фотыга. Она потребовала ввести санкции против немецкой компании Siemens, которая оказывает технологическую поддержку газового сектора РФ.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |