Украинский Генштаб на утреннем брифинге 1 августа признал, что пока ВСУ проваливаются по всем фронтам. Так, российские ВС медленно, но уверенно продвигаются к Марьинке, которая вряд ли устоит под их натиском, а также добиваются успехов на линии Артемовск-Соледар.

Уверенно наступает российская армия и на Пески с Авдеевкой, которые являются для Киева плацдармом для обстрелов Донецка, передает выдержки из заявления Генштаба ВСУ портал NVL.

ВС РФ концентрируют силы в Запорожской области, готовясь к наступлению на Кривой Рог, успешно действуют в районе Краматорска и планируют наступление на Славянск. ВСУ в это время отсиживаются в глухой обороне, хоть и регулярно делают заявление о «скором контрнаступлении». Однако реализовать эти планы пока не представляется возможным.