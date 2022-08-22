На Николаевском направлении, постепенно превращающемся в одно из приоритетных, российские ВС вошли на окраины населенного пункта Благодатное. Портал «Военное дело» отмечает, что это признал даже украинский Генштаб.

Авторы публикации отмечают, что если Киев говорит о частичном успехе или входе на окраину населенного пункта, то скорее всего он уже полностью находится под контролем ВС РФ. Поэтому можно говорить об успешном продвижении вперед по направлению к Николаеву.

Благодатное – один из трех важных населенных пунктов неподалеку от областного центра. Сразу за ним в поселке Партизанское находится достаточно мощный укрепрайон ВСУ, а затем, еще в 6 километрах – населенный пункт Первомайское. В задачи ВС РФ и ЧВК «Вагнер» входит ликвидация укрепрайона, после которого можно будет выйти к аэродрому Кульбакино и на трассу непосредственно на Николаев.