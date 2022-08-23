читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Украинский Рэмбо» Александр Штупун, который на брифинги Минобороны неизменно выходит в бронежилете и с рожками для автоматов, привел новую сводку Генштаба ВСУ. Он признал, что ВС РФ активно продвигаются к Славянску с северо-западного направления и наносят украинской армии огневое поражение.

Штупун заявил, что ВС РФ активно используют реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки и танки в районе населенных пунктов Краснополье, Новая Дмитриевка, Богородичное, Мазановка и Курульки. Первый из них располагается всего в 15 километрах от Славянска.

Портал «Военное обозрение» также отмечает, что если «украинский Рэмбо» вместе с Краснопольем упомянул еще и Курульки с Богородичным, то союзные силы ведут наступательную операцию широким фронтом – от окрестностей Барвенково, что в Харьковской области, и до Северского Донца. Протяженность этого участка фронта составляет не менее 15 километров.

Вам может понравиться

Разведывательный самолет ВВС Британии вновь подошел вплотную к границам России

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около двух часов провел у границы Мурманской области. Это уже вторая такая провокация, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты ссылаются на мониторинговые сервисы, которые «засекли»

В Норфолк стягивают военную технику и оружие для отправки на Украину

В направлении военно-морской базы в Норфолке, штат Вирджиния, всю последнюю неделю едут железнодорожные составы и автомобильные колонны. Все они везут оружие для отправки на Украину, рассказал портал Avia.Pro. На платформах

Итальянская подлодка преследовала российский разведывательный корабль

С началом специальной военной операции в Донбассе Россия и страны НАТО усилили своё присутствие в Средиземноморье. Периодически там происходят инциденты с участием судов разных стран, которые однако пока не приводят
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – переменная облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 23 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 23 августа – ясно, до 31 °C |