«Украинский Рэмбо» Александр Штупун, который на брифинги Минобороны неизменно выходит в бронежилете и с рожками для автоматов, привел новую сводку Генштаба ВСУ. Он признал, что ВС РФ активно продвигаются к Славянску с северо-западного направления и наносят украинской армии огневое поражение.

Штупун заявил, что ВС РФ активно используют реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки и танки в районе населенных пунктов Краснополье, Новая Дмитриевка, Богородичное, Мазановка и Курульки. Первый из них располагается всего в 15 километрах от Славянска.

Портал «Военное обозрение» также отмечает, что если «украинский Рэмбо» вместе с Краснопольем упомянул еще и Курульки с Богородичным, то союзные силы ведут наступательную операцию широким фронтом – от окрестностей Барвенково, что в Харьковской области, и до Северского Донца. Протяженность этого участка фронта составляет не менее 15 километров.