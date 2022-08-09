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Несколько десятилетий Североатлантический альянс стремился улучшить отношения с Россией, однако последние события в Европе вызывают только сожаление, что сотрудничество прекратилось. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Vijesti из Черногории – сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, Россия отказалась строить совместное с НАТО будущее на основе доверия и партнёрства. Хотя – уверяет генсек альянса – со стороны блока было сделано всё возможное для этого: был создан Совет Россия-НАТО, страну приглашали к совместной работе по усилению безопасности в регионе и так далее.

Столтенберг также заявил, что НАТО продолжает оставаться открытой для диалога с Москвой.

Сейчас страны НАТО снабжают вооружением Украину. В Москве неоднократно заявляли, что оружие и техника, которую страны Запада поставляют Киеву, считаются законными целями для вооружённых сил РФ в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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