Удар ВСУ по Драматическому театру Донецка, в котором в тот момент шло прощание с Ольгой Качурой, направлялся американскими генералами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его мнению, именно генералы Пентагона управляли артиллерийскими системами ВСУ, когда по центру Донецка был нанесен удар. Портал Avia.Pro отмечает, что в настоящий момент неизвестно, какое именно вооружение применялось для этой атаки. Если речь идет об РСЗО HIMARS, то заявление Сладкова вполне может оказаться правдой.

Напомним, что эти реактивные системы залпового огня были переданы Украине при условии, что все удары будут наноситься по координатам, обнаруженным американскими спутниками. Поэтому если именно HIMARS атаковали драмтеатр, то без генералов ВС США точно не обошлось.