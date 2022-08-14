Россия обладает преимуществом при проведении специальной военной операции на Украине, поскольку российский военно-промышленный комплекс работает в постоянном режиме и способен обеспечивать армию вооружением и боеприпасами. Украинская же сторона испытывает с этим проблемы. А помощь со стороны США пока ограничена. Об этом в интервью ютуб-каналу Polteka заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Военный отметил, что помощь, которую предоставляют США, не такая уж большая, как может показаться. И в целом, вряд ли может оказать существенное влияние на ход боевых действий, а тем более переломить ситуацию в пользу Украины. Кривонос добавил, что ошибочно полагать, что у американцев что-то припрятано для ВСУ.

Украинский генерал уточнил, что сейчас военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов только начал наращивать обороты, чтобы поставлять на Украину требуемое число боеприпасов. Для того, чтобы вооружение попало в распоряжение ВСУ, требуется время.