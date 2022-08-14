читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия обладает преимуществом при проведении специальной военной операции на Украине, поскольку российский военно-промышленный комплекс работает в постоянном режиме и способен обеспечивать армию вооружением и боеприпасами. Украинская же сторона испытывает с этим проблемы. А помощь со стороны США пока ограничена. Об этом в интервью ютуб-каналу Polteka заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Военный отметил, что помощь, которую предоставляют США, не такая уж большая, как может показаться. И в целом, вряд ли может оказать существенное влияние на ход боевых действий, а тем более переломить ситуацию в пользу Украины. Кривонос добавил, что ошибочно полагать, что у американцев что-то припрятано для ВСУ.

Украинский генерал уточнил, что сейчас военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов только начал наращивать обороты, чтобы поставлять на Украину требуемое число боеприпасов. Для того, чтобы вооружение попало в распоряжение ВСУ, требуется время.

Вам может понравиться

СП: Эстония по указке НАТО блокирует минами Калининград и Балтийск

Польское издание Defence24 рассказало об учениях финских сухопутных войск, в ходе которых военнослужащие сбрасывали в Балтийское море донные мины Blocker собственного производства. Таким образом они отрабатывали блокировку Финского залива, намереваясь

Читатели Iltalehti посоветовали Эстонии забыть о превращении Балтики во “внутреннее море НАТО”

Читатели финского издания Iltalehti призвали главу Минобороны Эстонии Ханно Певкура вернуться в реальность и забыть о превращении Балтики во «внутреннее море НАТО». Один из комментаторов даже назвал данную идею «бессмысленной

Леонков рассказал, какие БПЛА необходимы ВС РФ на Украине

России срочно нужны скоростные беспилотники, а также полноценные комплексы воздушной разведки, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что в Сирии отлично зарекомендовала себя связка беспилотных аппаратов и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |